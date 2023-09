In autunno aprirà primo emporio di comunità di Trento, 'Edera'

In autunno aprirà le porte il primo emporio di comunità di Trento. Si chiama "Edera" ed è autogestito dai più di 200 soci della cooperativa che porta lo stesso nome.

L'emporio di comunità - si legge in una nota - è un negozio al dettaglio dove è possibile trovare solo prodotti selezionati, rispettosi delle persone che li hanno prodotti e dei territori da dove provengono. Ma "Edera" sarà anche un'officina sociale e culturale, dove verranno organizzati incontri per generare un pensiero critico sul tema del cibo, approfondendo l'impatto delle proprie azioni e immaginando alternative più sostenibili.

La cooperativa ha lanciato una raccolta fondi su "Produzioni dal basso" per poter aprire i battenti in autunno. L'obiettivo è raccogliere 10.000 euro per svolgere i lavori necessari all'apertura dell'emporio (realizzare una rampa e rendere il bagno sbarrierato, avere una cella frigorifera e dei contenitori per la vendita del cibo sfuso) e investire per rendere più sfusa possibile la merce a disposizione della clientela, arrivando al rifiuto zero.



