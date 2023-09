In Alto Adige 1.700 fulmini in 3 ore

Notte di lampi e tuoni in Alto Adige. Dopo il caldo record dei giorni scorsi con dieci giorni oltre i trenta gradi, la scorsa notte un violento temporale si è abbattuto sulla provincia di Bolzano. Tra il capoluogo e Merano si è formata una cosiddetta supercella con precipitazioni intense e 1.700 lampi in tre ore. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, si tratta di un evento piuttosto raro per il mese di settembre. Il tempo oggi resta variabile con rovesci o temporali in transito da sudovest ed alcuni tratti soleggiati.



