Un giovane è morto per un malore nei pressi di ponte Loreto a Bolzano. Il cittadino italiano di 24 anni è stato notato da un passante che ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono accorsi un'ambulanza e una pattuglia della Questura, ma per il giovane non c'era più nulla da fare.

E' deceduto nonostante lunghi tentativi di rianimazione, forse per un arresto cardiaco. Da stabilire le causa del malore.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA