Centro antiviolenza,'affrontare il problema alle sue radici'

"La violenza sessuale è un problema maschile. E' ora che la società intraprenda passi concreti per combattere il problema alle sue radici e non lo riduca soltanto a un fenomeno emergenziale". Lo dice all'ANSA Christine Clignon, presidente del Centro antiviolenza Gea di Bolzano, in riferimento al caso dell'altoatesina 14enne. "I dati confermano - prosegue Clignon - che si tratta di un problema strutturale della nostra società. Il 96% dei casi di violenza contro le donne avviene nelle proprie mura di casa e riguardano tutti i cosiddetti strati sociali, tutte le nazionalità e tutti i gruppi linguistici".



