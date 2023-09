A Trento e Rovereto attivo servizio di polizia a cavallo

Sono entrati in servizio ieri due cavalli della polizia di Stato che pattuglieranno le aree verdi di Trento e di Rovereto fino al prossimo 18 ottobre.

Il servizio, voluto dalla Questura, nel territorio di Trento è attivo al parco Melta di Gardolo, in piazza Dante, al parco delle Albere, al parco Santa Chiara e in piazza Silvio Pellico.

A Rovereto, invece, vengono monitorati il parco di via Mazzini, il parco Perlasca di Corso Bettini, il parco Nikolaiewka, i giardini alla pista di via Dante, il parco Santa Maria e il parco Gino Colorio.

Il servizio di pattuglia ha preso il via ieri nel parco Nikolaiewka, dove è stata uccisa Iris Setti. I cavalli in servizio si chiamano Leonida e Celtico, e arrivano dalla polizia di Milano. Tra oggi e domani saranno a Trento, mentre venerdì torneranno a Rovereto per poi chiudere la settimana, sabato, a Trento. La prossima settimana saranno sostituiti da due cavalli della polizia di Torino.



