Ricercato per tentato omicidio, arrestato a Riva del Garda

I carabinieri di Riva del Garda hanno arrestato un uomo ricercato dall'autorità giudiziaria di Bergamo perché sospettato di aver partecipato, con un altro complice, a un tentativo di omicidio avvenuto lo scorso giugno.

La vittima era stata colpita con un fendente sferrato con un'arma bianca, ed era stata in seguito portata al pronto soccorso dell'ospedale di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. L'uomo, un cittadino albanese di 27 anni, è stato individuato e arrestato venerdì 8 settembre nel centro storico di Riva del Garda.

Alla vista dei militari, il sospettato, che in passato aveva vissuto nel centro di Riva, ha tentato di darsi alla fuga correndo tra i turisti, nel tentativo di confondersi tra la folla. La fuga si è conclusa all'interno di una tabaccheria, nella quale l'uomo si era introdotto nel tentativo di sottrarsi ai carabinieri.

Sull'uomo - informa una nota dell'arma - pende un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo ulteriori accertamenti svolti presso la caserma dei carabinieri di via degli Oleandri, il 27enne è stato portato alla casa circondariale di Spini di Gardolo.



