"L'arte abbraccia Unicef" torna con una mostra di Chiro

Ripartono gli appuntamenti con l'arte della sezione di Bolzano dell'Unicef. Torna, infatti, uno degli appuntamenti artistici con i quali Unicef Bolzano, presieduta da Patrizia Daidone, attraverso l'arte cerca di portare all'attenzione del pubblico i problemi legati ai diritti dei più indifesi, i bambini. "L'Arte Abbraccia Unicef", a cura di Silvia Grazioli, è in programma dal 12 al 26 settembre nella casa delle Pigotte, in Corso Italia 51 a Bolzano, ospitando le opere dell'artista altoatesino Chiro.

Un'esposizione dedicata interamente a bambini, con ritratti a matita accompagnati dai testi della Carta dei diritti dell'infanzia dell'Onu. Chiro, nome d'arte di Ciro Saetti, nasce a Bolzano nel 1973. Nel 1996 si diploma in Pittura all'Accademia delle Belle Arti a Bergamo. Compie diversi viaggi importanti nelle principali capitali europee come Praga, Berlino, Parigi, Edimburgo per ampliare e approfondire la propria formazione. Al suo rientro a Bolzano assume il ruolo di curatore artistico presso l'Associazione altoatesina degli artisti, dove tuttora insegna pittura ad olio. L'artista sceglie soggetti figurativi senza rinunciare all'accuratezza delle forme e ad una certa ricercatezza per entrare in diretto ed efficace contatto col suo pubblico. Fra i temi più indagati dell'artista vi è il nudo femminile, pur non mancando i ritratti e un particolare genere di natura morta in cui sfilano gli oggetti del quotidiano, dal computer allo zaino.



