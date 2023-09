Kompatscher, 'genitori collaborino su apprendimento linguistico'

"E' nell'interesse di tutte le scuole dei tre gruppi linguistici in Alto Adige trovare delle strade per facilitare l'apprendimento linguistico degli alunni.

Per questo motivo è importante responsabilizzare anche i genitori e rendere obbligatori dei colloqui per individuare dei percorsi condivisi". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher. E' stata - per il momento - rinviata la delibera dell'assessore di lingua tedesca Philipp Achammer che prevedeva, tra l'altro, in casi estremi, lo spostamento di alunni anche nelle scuole di un'altra lingua, dopo l'annuncio dei due assessore leghisti Vettorato e Bessone di votare contro.

"Non basta - ha ribadito Kompatscher - l'impegno delle scuole e degli insegnanti di sostegno, ma serve anche quello delle famiglie. Agiremo comunque in linea con gli ordinamenti e nessuno sarà cacciato. No alla segregazione, sì all'inclusione".

Il presidente della Provincia autonoma ha riferito di essersi confrontato recentemente sulla questione anche con il presidente tedesco Steinmeier, in villeggiatura in Alto Adige, e ha riferito che a Berlino vengono effettuati dei test linguistici per modellare in modo omogeneo le classi.



