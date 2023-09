Doppia canna per il Virgolo e corsia bus in via Einstein

Una seconda canna per la galleria del Virgolo, il sottopasso di via Roma e corsie preferenziali per il trasporto pubblico in via Einstein: sono questi i provvedimenti che la giunta provinciale di Bolzano vuole intraprendere in tempi stretti in accordo con il Comune di Bolzano. Come ha sottolineato l'assessore Daniel Alfreider dopo la seduta della giunta provinciale, "l'obiettivo deve essere di ridurre il numero di mezzi, anche quelli pesanti, che entrano in città". Il governatore Arno Kompatscher ha ricordato che la circonvallazione non risolve il problema di tutti coloro che entrano in città. Per la seconda galleria del Virgolo la giunta ha fissato le caratteristiche tecniche, mentre per via Roma si sono stabiliti i cambiamenti urbanistici. A fine anno - ha riferito Alfreider - dovrebbe invece partire il primo lotto di via Einstein.



