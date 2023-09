A Trento 45 film da 22 Paesi per il Religion today film festival

La 26/a edizione del Religion today film festival porterà a Trento, tra il 13 e il 20 settembre, 45 film provenienti da 22 Paesi diversi, che raccontano le storie di fedi, religioni, culture e persone.

Il festival - informa una nota - quest'anno si focalizzerà sul ruolo della comunità e avrà come base piazza Cesare Battisti, dove verrà allestita la "tenda di Abramo", luogo simbolico di incontro dove saranno proposte al pubblico diverse iniziative artistiche.

La presidenza del festival, organizzato dall'associazione BiancoNero, è passata da Alberto Beltrami e Lisa Martinelli, esperta di marketing culturale con un curriculum internazionale.

Come direttore artistico, invece, è stato confermato Andrea Morghen.

"La 26/a edizione del festival vuole approfondire il concetto di comunità legandolo a quello di community (anche digitale) così caro ai più giovani. Questa per noi è un'occasione non solo per ripensare la comunità attraverso le lenti del cinema, ma per capire come questa parola si possa declinare in un futuro di grandi mutamenti", ha detto Morghen in occasione della presentazione del festival, al teatro Sociale di Trento.

Il poster di questa edizione è "Abramo conta le stelle", un'opera del pittore e scultore Marcello Silvestri.

Il Religion today film festival prenderà il via mercoledì 13 settembre alle 17.30 al teatro San Marco di Trento, dove sarà proiettato "Jesus Christ Superstar" di Norma Jewison. La cerimonia di apertura si terrà invece giovedì 14 settembre alle 16 in piazza Cesare Battisti, all'interno della "tenda di Abramo". La cerimonia di premiazione finale si terrà domenica 17 settembre al ristorante La capannina - la baita del Met di Baselga di Piné.

In occasione del Religion today film festival, giovedì 14 settembre alle 11 verrà inaugurata, presso la biblioteca comunale di Trento, la mostra "Mmyo me, myself and the other.

Sulle orme di Piero Cavagna", dedicata al fotografo trentino.





