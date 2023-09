Primo giorno di scuola per 68.407 studenti trentini

Prima campanella per i 68.407 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Trentino. Del totale degli studenti iscritti, 24.631 frequentano la scuola primaria, 16.542 la scuola secondaria di primo grado, 21.696 la scuola secondaria di secondo grado e 5.538 l'istruzione la formazione professionale. Si tratta di dati che registrano un calo dell'1,3% della popolazione studentesca. Le classi sono comlessivamente 3.252, con 6.669 cattedre.

La diminuzione degli iscritti rifguarda tutti gli istituti, ad eccezzione di quelli superiori (+0,48%). In particolare, si registra una diminuzione del -2,61% degli studenti nella scuola primaria, -1,34% nella secondaria di primo grado e -2,12% % nella formazione professionale. Anche la popolazione studentenca straniera cala lievemente, passando da 8.558 unità a 8.472 unità (-1%), più evidente nelle elementari (-2,8%) e medie (-4,7%).

Le scelte degli studenti confermano una tenuta delle iscrizioni ai licei (47%), seguiti dai percorsi tecnici (31%), dalla formazione professionale (20%) e dagli istituti professionali (2%).

I docenti di ruolo delle scuole a carattere statale sono 6.235.

Nella mattina di oggi, l'assessore alla cultura e istruzioni della Provincia di trento, Mirko Bisesti, ha fatto visita all'istituto comprensivo di Matterello e alle scuole "Buonarroti" di Trento per l'inaugurazione del nuovo anno scuolastico.



