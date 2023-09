Massiccio intervento dei vigili del fuoco, verso l'ora di pranzo, per un incendio in una segheria a Ponte Nova, in val d'Ega. Il rogo è partito dell'impianto per l'aspirazione della segatura. I pompieri hanno velocemente domato il rogo, i danni all'impianto sono comunque ingenti. Prosegue il lavoro per identificare eventuali focolai.





