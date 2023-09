Estratti simboli in ordine apparizione su manifesti elettorali

Sarà il simbolo dell'Alleanza Verdi Sinistra a comparire in cima all'elenco dei 50 contrassegni apposti sui manifesti elettorali che verranno affissi alle bacheche di città e paesi del Trentino venerdì 15 settembre. A chiudere l'elenco, invece, sarà il movimento La catena di Franco Bruno.

Venerdì 22 settembre sono previsti l'esame e l'approvazione delle candidature da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, mentre entro sabato 7 ottobre si procederà all'affissione, sull'albo comunale e in altri luoghi pubblici, del manifesto delle candidature. Sempre entro sabato 7 ottobre è prevista la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore.

In Trentino Alto Adige si vota domenica 22 ottobre. Alle 6 inizieranno le operazioni preliminari di voto, mentre la votazione si chiuderà alle 22. Lo scrutinio è previsto per il giorno successivo, lunedì 23 ottobre.



