Dall'estate 2024 in funivia con sconto Alto Adige Pass

"Siamo pronti a dare il nostro contributo per rendere il trasporto pubblico locale ancora più appetibile", afferma Helmut Sartori, presidente dell'Associazione esercenti funiviari dell'Alto Adige. Dopo diversi incontri sul tema avvenuti nei mesi scorsi Sartori a nome dell'Associazione, che rappresenta oltre 300 impianti di risalita, ha raggiunto una intesa di massima con l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider. Già durante l'estate 2024 gli utenti abituali dell'Alto Adige Pass dovrebbero poter utilizzare gli impianti di risalita come le funivie, le cabinovie e le seggiovie a tariffe ridotte.

"Sono lieto che l'Associazione degli esercenti funiviari sostenga i nostri sforzi. Gli altoatesini e le altoatesine che utilizzano regolarmente i mezzi pubblici potranno così utilizzare gli impianti di risalita a condizioni vantaggiose nei mesi estivi durante il loro tempo libero", chiarisce Alfreider.

Per l'assessore si tratta di un altro importante passo per coinvolgere maggiormente le società private di impianti di risalta nella strategia dell'Alto Adige per il trasporto pubblico locale. "Raggiungere la propria destinazione con l'autobus o il treno e poter poi utilizzare a prezzi ridotti anche un impianto di risalita grazie all'Alto Adige Pass rappresenta un'offerta appetibile e sostenibile". L'assessore provinciale alla Mobilità intende inoltre verificare assieme all'Associazione esercenti funiviaria ulteriori forme di collaborazione. A seguito dell'intesa di massima, nei prossimi mesi verranno definiti i dettagli tecnici, per poter implementare nei primi mesi del 2024 l'Alto Adige Pass o altre tipologie di carte dotate dell'offerta potenziata.



