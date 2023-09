Salvini, 'l'Austria ci causa danni ambientali ed economici'

"O gli austriaci smettono di infrangere le normative europee e riaprono il Brennero a tutti gli italiani ed europei oppure interverremo in altra maniera.

Stiamo preparando un ricorso alla Corte di giustizia europea perché gli imprenditori e autotrasportatori italiani non valgono meno di quelli austriaci. L'Austria ci sta causando un danno all'ambiente e all'economia, creando chilometri e chilometri di code". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Riva del Garda in occasione della campagna elettorale per le provinciale del 22 ottobre in Trentino.



