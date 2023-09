Salvini domani in Trentino per la campagna elettorale della Lega

Il leader della Lega Matteo Salvini domani dà il via alla campagna elettorale del Carroccio in Trentino. Il ministro alle infrastrutture e trasporti sarà prima alle 15.30 al Grand Hotel di Riva del Garda in piazza Garibaldi e poi alle 16.15 al bar La Siesta del Campeggio al Sole a Molina di Ledro per incontrare militanti e simpatizzanti della Lega e sostenere la ricandidatura di Maurizio Fugatti a Presidente della Provincia alle prossime elezioni di ottobre.





