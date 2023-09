Pd, 'Autonomia più equa, più inclusiva, più innovativa'

"AutonoMia (con la 'm' maiuscola, ndr.) più equa, più inclusiva, più innovativa". E' questo il primo punto del programma elettorale del Pd altoatesino per le provinciali del 22 ottobre. Come è stato spiegato in una conferenza stampa, "lo Statuto di Autonomia va inteso e applicato come strumento dinamico per tutelare e promuovere tutte le culture linguistiche e i nuovi cittadini, parte integrante dell'Alto Adige del presente e del futuro e se la proporzionale - ad esempio nella sanità e nel sociale - diventa un ostacolo alla qualità dei servizi, vogliamo che venga derogata o superata".

Altri punti riguardano la scuola ("una formazione che guarda oltre"), il lavoro ("su i salari, giù disoccupazione e precariato") e la casa ("Casa: alloggi a prezzi più bassi"). Per quanto riguarda la sanità, servono "più risorse, più personale e una drastica riduzione delle liste di attesa". Il programma del Pd tocca infine anche i temi ambiente e mobilità.

Capolista è il consigliere uscente Sandro Repetto. Seguono Sonia Zanotti, Pietro Calò e Renate Pader Cosa.



