Lega, 'impegno per il buongoverno dell'Alto Adige continua'

"L'impegno per il buongoverno dell'Alto Adige continua". Riassume così l'assessore uscente Giuliano Vettorato lo slogan della Lega in vista delle elezioni provinciale il 22 ottobre in Alto Adige. "Cinque anni in cui ho lavorato ininterrottamente mettendoci impegno per la cittadinanza, per il sociale, per delle politiche che hanno sempre posto le persone al centro", ha detto Vettorato durante le presentazione dei candidati del Carroccio.

Il capolista Christian Bianchi ha sottolineato che "questa nuova proposta elettorale, che nasce dall'unione delle forze della Lega e di Uniti per l' Alto Adige". "Saremo in grado di rappresentare tutti le esigenze, da quelle dei Comuni fino alle esigenze più grande della Provincia. Ci impegneremo per risolvere problematiche che sono da lungo tempo in discussione, una su tutte quella della mobilità della città di Bolzano, dove la nostra azione sarà orientata alla creazione di una variante alla città di Bolzano", ha detto Bianchi.

Rita Mattei, presidente del Consiglio provinciale, ha ricordato quanto è stato fatto durante il suo mandato in tema di "contrasto alla violenza sulle donne, contro il proliferare della violenza giovanile e in particolare delle bande organizzate (baby gang)".



