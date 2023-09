Personale della Questura di Trento ha arrestato un 27enne per una lunga serie die percorsse, lesioni, ingiurie e minacce dei confronti dei propri genitori e del fratello. I maltrattamenti in famiglia sarebbero iniziati nel 2014 e proseguiti fino ad oggi per nove anni. A questo punto la polizia ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti del trentino, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona.



