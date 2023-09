29 partiti depositano 50 simboli per le provinciali in Trentino

Si sono concluse alle ore 12.00 le operazioni per il deposito dei contrassegni da parte di partiti e raggruppamenti politici in vista delle elezioni provinciali in programma il prossimo 22 ottobre in Trentino. Complessivamente, tra la giornata di ieri e la mattinata di oggi, sono 29 i partiti che hanno depositato i propri contrassegni presso il Servizio elettorale. In totale i simboli depositati sono 50.

Lunedì saranno comunicati i contrassegni ammessi e si svolgeranno le operazioni di sorteggio per l'ordine di esposizione dei simboli sui manifesti da esporre presso tutti i comuni.

Di seguito l'elenco dei contrassegni accolti, in ordine cronologico di presentazione: 1 "Casa autonomia.eu"; 2 "Identita' autonomista tirolese per Divina": 3 "Noi con Divina presidente"; 4 "Giovani per Divina presidente"; 5 "Trentino autonomista libero"; 6 "Noi Trentino per Fugatti presidente"; 7 "Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (Udc); 8 "Onda"; 9 "Partito autonomista trentino tirolese Patt"; 10 "Forza Italia"; 11 "Democrazia sovrana popolare"; 12 "Associazione futuri comuni"; 13 "Partito socialista italiano"; 14 "Fascegn"; 15 "La civica"; 16 "Alternativa"; 17 "La me val - Primiero Vanoi Mis"; 18 "Democrazia cristiana"; 19 "Alternativa popolare"; 20 "Fassa"; 21 "Partito democratico del Trentino"; 22 "Lega per Salvini premier"; 23 "Movimento cinque stelle"; 24 "Italia viva"; 25 "Azione con Calenda"; 26 "Campobase"; 27 "Alleanza verdi e sinistra"; 28 "Fratelli d'Italia"; 29 "La catena".

Solo un raggruppamento politico non ha completato la procedura di deposito del proprio contrassegno. Nelle elezioni provinciali del 2018 erano stati 33 i partiti e raggruppamenti politici che avevano depositato i propri contrassegni per un totale di 51 simboli. La presentazione delle candidature potrà essere fatta dal 18 al 21 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA