Violenza sessuale su minore, arrestato un 43enne a Trento

Il personale della Squadra mobile di Trento ha arrestato un cittadino di origine marocchina di 43 anni, residente nel capoluogo, per violenza sessuale nei confronti di un ragazzo di 13 anni. Gli agenti - apprende l'ANSA - hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Trento dopo la denuncia della vittima.

I fatti risalgono allo scorso 31 agosto, quando il 43enne avrebbe avvicinato il ragazzino con una scusa, convincendolo a sedersi con lui su una panchina del parco pubblico del capoluogo. Successivamente, l'uomo avrebbe provato a infilare una mano nei pantaloni del ragazzino, invitandolo a seguirlo in un luogo più appartato.

Dopo la denuncia del ragazzo, che ha trovato l'aiuto di alcune persone che si stavano allenando nella zona, gli agenti sono riusciti a indentificare il presunto responsabile dell'aggressione grazie ad un video girato con il cellulare dalla vittima. L'uomo sarebbe stato identificato anche da alcuni testimoni.

Il 43enne è stato trasferito in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA