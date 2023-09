Prodotti con Hhc, denunciata per spaccio esercente di Bressanone

I carabinieri di Bressanone hanno denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti una commerciante della zona, titolare di una rivendita di prodotti a base di canapa. In seguito a una perquisizione del negozio, i militari - informa l'arma - hanno rinvenuto una grande quantità di prodotti pronti per il commercio contenenti un particolare derivato sintetico della cannabis, denominato Hhc, ricreato in laboratorio attraverso un processo chimico che consente un importante accrescimento del potere psico-attivo della sostanza.

La sostanza è stata recentemente inserito nella tabella delle cosiddette droghe pesanti attraverso un decreto del Ministero della sanità.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate dopo i controlli effettuati in città, durante i quali alcuni giovani (anche minorenni) sono stati trovati in possesso di prodotti confezionati riportanti la dicitura Hhc. I militari sono stati insospettiti dagli effetti della sostanza notata su alcuni giovani, in stato di alterazione psicofisica. Risaliti all'esercizio commerciale dove il prodotto era stato acquistato, i carabinieri hanno informato la Procura di Bolzano, chiedendo di poter eseguire una perquisizione nel negozio, dove poi sono stati rinvenuti i prodotti (alcuni anche nella forma di caramelle gommose).



