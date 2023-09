Morto il motocilista scontratosi con un'ambulanza in Trentino

Non ce l'ha fatta Renato Brusco, il motociclista di 53 anni trasferito in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo lo scontro con un ambulanza sulla strada statale 12 del Brennero, all'altezza di Borghetto di Avio.

I primi a intervenire per soccorrere il 53enne sono stati proprio gli operatori sanitari a bordo dell'ambulanza, che si stavano recando sul luogo di un'altra emergenza. Di seguito è intervenuto anche l'elicottero di soccorso da Trento e i vigili del fuoco volontari di Avio.



