Veloce, flessibile e rispettosa nei confronti dell'ambiente: si presenta così la nostra nuova unità di e-bike della Croce bianca altoatesina, che in futuro presterà servizio durante manifestazioni sportive ed eventi. I soccorritori su due ruote, come già avviene con le moto della Croce bianca in caso di incidenti sull'autostrada del Brennero, garantiscono un aiuto rapido, anche quando un'ambulanza non può arrivare sul posto.



