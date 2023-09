Glaciologo Muse, 'abbiamo firmato il destino dei ghiacciai'

"I ghiacciai alpini hanno firmato il loro destino. O meglio, glielo abbiamo fatto firmare noi.

Adesso dobbiamo concentrarci sulle azioni di mitigazione, con la riduzione delle emissioni di gas serra, e sulle azioni di adattamento per gestire un territorio senza ghiacciai. Ed è questo che è preoccupante: la mancanza di soluzioni messe in atto a livello globale". A dirlo all'ANSA è Christian Casarotto, glaciologo del Muse di Trento, dopo i recenti crolli sulle Dolomiti e la chiusura di Passo del Cavento sul ghiaccio di Lares, in Trentino.

Le attività di monitoraggio dei ghiacciai condotte dalla Provincia di Trento in collaborazione con la Sat e con il Museo delle scienze, prosegue il glaciologo del Muse, "restituiscono uno stato di elevata sofferenza che a fine secolo porterà i ghiacciai del Triveneto alla quasi totale scomparsa".

Secondo il glaciologo, quando si parla di azioni di adattamento, si parla anche di cambiare il proprio stile di vita e il modo di frequentare la montagna. "La valutazione degli alpinisti è una regola d'oro: deve essere fatta sempre. Le regole dell'alpinismo sono sempre le stesse, e valgono tuttora.

È chiaro però che in questo momento gli alpinisti si trovano a compiere delle valutazioni soggettive che devono essere fatte di fronte a una montagna che cambia più velocemente", conclude Casarotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA