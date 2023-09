Femminicidi in Trentino, a Csm chiesta pratica su Pm

Valutare le condotte dei magistrati che si sono occupati delle vicende di Mara Fait, Iris Setti, e Celine Frei Matzhol, le tre donne vittime di femminicidi in Trentino Alto Adige. E' per questo che le consigliere del Csm Claudia Eccher (Lega) e Isabella Bertolini (FdI) hanno depositato al Csm la richiesta di apertura di una pratica urgente per ognuna delle tre vicende, iniziativa che avevano annunciato nei giorni immediatamente successivi ai fatti.

"Sarà mia premura seguire con attenzione ogni stato di avanzamento di tali procedimenti, al fine di far emergere le responsabilità e le presunte inerzie da parte delle Procure della Repubblica coinvolte", assicura la consigliera Eccher, auspicando che, oltre all'apertura di una procedura al Csm di trasferimento d'ufficio, "l'istanza possa essere presa in considerazione dai titolari dell'azione disciplinare, ai fini dell'avvio di eventuali azioni disciplinari, qualora ne ravvisino i presupposti".



