Le Dolomiti di Brenta ospitano 7/a edizione della XTerra trail

Sabato 9 settembre le Dolomiti di Brenta ospiteranno uno degli eventi trail più importanti d'Europa, l'XTerra Dolomiti di Brenta Trail.

Saranno 778 gli atleti in corsa per la 7/a edizione della manifestazione, che partirà di fronte al lago di Molveno. I partecipanti rappresentano 22 nazionalità e quattro continenti.

"Siamo molto soddisfatti, soprattutto per il numero di iscrizioni, molto alto sin dall'apertura. Senza dubbio l'assegnazione del titolo europeo XTerra trail run world series ha contribuito a rafforzare l'evento. Siamo orgogliosi per la nutrita presenza di atleti stranieri: è esattamente il motivo per cui questo evento è nato, ossia far vivere alle persone la bellezza delle nostre montagne. La novità del percorso di 21 chilometri, infine, porterà gli atleti a conoscere zone più vicine a Molveno e al lago e siamo contenti che possa avvicinare nuovi appassionati, magari meno esperti di quelli che scelgono la 45 chilometri o la 64 chilometri", afferma in una nota Alessandro Bettega, del comitato organizzatore.

La partenza della competizione è fissata per le 6 di sabato 9 settembre per la gara da 64 chilometri, alle 7.30 per quella della 45 chilometri e alle 10 per il nuovo percorso di 21 chilometri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA