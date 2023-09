Fri-El Geo, '100 siti geotermiche nel solo nella Pianura Padana'

"L'Italia ha una dipendenza energetica dall'estero elevatissima, con un sottosuolo tra i migliori al mondo per la geotermia, e non può permettersi di restare a guardare". A segnalarlo Andrea Ferrara, chief of development officer di Fri-El Geo, società che ha identificato oltre 100 possibili installazioni geotermiche nel solo bacino della Pianura Padana.

"In due anni - prosegue - sarebbe possibile avviare un impianto geotermico a media entalpia, in grado di produrre abbastanza energia termica da riscaldare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, circa 120.000 abitazioni e che potrebbe far risparmiare 40.000 tonnellate di CO2/anno, ma ad oggi siamo frenati da un contesto normativo che, a differenza di altre fonti rinnovabili, non prevede sistemi di incentivazione adeguati né tutele per gli investitori".

"Grazie all'attenzione del governo Meloni - continua Ferrara - questa fonte energetica dimenticata è stata finalmente riportata al centro del dibattito. Ora, però, serve una svolta normativa che tuteli il rischio degli investitori: un Decreto FER che renda competitivo l'utilizzo della geotermia, tariffe incentivanti per chi produce energia termica per il teleriscaldamento con energie rinnovabili e un percorso legislativo condiviso con gli operatori".



