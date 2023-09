E' altoatesina la prima cabinovia mare-montagna

All'interno di uno dei parchi naturalistici della Dalmazia è stata inaugurata in Montenegro la prima cabinovia mare-montagna dell'Adriatico. Un percorso di 3,9 chilometri che si può effettuare in meno di undici minuti. A realizzare l'opera è stata l'azienda altoatesina Leitner riunita in consorzio con la locale impresa edile Novi Volvox a cui è stata affidata la gestione per i prossimi trent'anni.

"È il progetto infrastrutturale più significativo nella storia del nostro Paese - ha dichiarato il primo ministro del Montenegro Dritan Abazovic il giorno dell'inaugurazione, secondo una nota -, con la realizzazione di quest'opera abbiamo simbolicamente aperto una nuova pagina, una nuova prospettiva e un nuovo orizzonte che caratterizzerà il Montenegro moderno e contemporaneo del XXI secolo".

"Si tratta senza dubbio di uno dei progetti più spettacolari a cui abbiamo lavorato - commenta Martin Leitner, consigliere di amministrazione di Leitner -. In quest'anno abbiamo dovuto affrontare grandi sfide, in particolare le cattive condizioni meteorologiche, la lunghezza del tracciato e il terreno. Sfide che hanno rappresentato un compito serio e complesso per i nostri ingegneri e progettisti più esperti ma che alla fine sono state vinte grazie anche all'impegno e la competenza delle aziende locali Novi Volvox, Briv Construction e Ramel. Siamo orgogliosi di aver contribuito a creare un'opera strategica per lo sviluppo del Montenegro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA