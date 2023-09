Carabinieri sequestrano 28 chili di cocaina sull'Autobrennero

I carabinieri di Vipiteno hanno sequestrato 28 chili di cocaina, per un valore sul mercato della droga di oltre un milione di euro. Li hanno trovati e sequestrati in un camioncino controllato alla barriera autostradale dell'A22. L'autista, residente in Polonia, aveva appena passato il confine in direzione sud. Ad insospettire i militari durante un primo controllo, che ha poi portato ad una ricerca più approfondita sul mezzo, la bolla di trasporto ed il relativo carico. Dei 28 scatoloni presenti infatti, tutti numerati e riportanti la destinazione finale, uno era privo di ogni indicazione. È proprio in quest'ultimo che è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, suddivisa in ben 25 panetti.

L'autista è stato dunque arrestato con l'accusa di detenzione d'ingente quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Proseguono le attività investigatrici per risalire al destinato della droga.



