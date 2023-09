Carabinieri lo trovano sotto la casa dell'ex, arrestato

I carabinieri della stazione di Laives, in Alto Adige, hanno arrestato un 27enne, già residente nella località, che non stava ottemperando alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di dimora nella provincia di Bolzano. L'uomo è stato infatti sorpreso dai militari nei pressi dell'abitazione della ex, che in quel momento si trovava altrove. L'uomo è stato immediatamente posto in stato di arresto e condotto nel carcere di Bolzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA