Arrestato latitante in Trentino, dovrà scontare 2 anni

Il personale della Squadra mobile ha rintracciato e arrestato a San Michele all'Adige un uomo di 36 anni di origini marocchine su cui pendeva un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Trento. Lo apprende l'ANSA.

L'uomo, con precedenti contro il patrimonio e presente irregolarmente in Italia, dovrà scontare due anni di reclusione per reati di circonvenzione di incapace e truffa. La pena si riferisce a fatti commessi tra il 2012 e il 2015, in particolare ai danni di un anziano di Mezzocorona, a cui sono stati sottratti 120.000 euro. Le indagini furono effettuate dai carabinieri di Mezzocorona e dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura.

Il 36enne è stato trasferito in carcere.



