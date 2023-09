Riforma degli Statuti, primo accordo tra le Autonomie speciali

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha coordinato oggi a Roma, nella sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di via Parigi, una riunione delle Regioni e Province a Statuto speciale volta a trovare l'accordo sul testo da sottoporre al Governo per la riforma degli Statuti a garanzia delle competenze autonomistiche, compresse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla riforma del Titolo V del 2001.

Il testo, sul quale ha lavorato nelle scorse settimane la Segreteria generale della Provincia di Bolzano e che richiede qualche aggiustamento, è costruito attorno a due momenti qualificanti: il principio dell'intesa tra Governo e "Speciali" per la modifica degli Statuti e la riduzione dei limiti alle competenze legislative.

"Per le nostre autonomie la volontà di ripristinare le competenze autonomistiche annunciata dalla presidente del Consiglio in sede di presentazione del programma del Governo è una grande occasione, la condivisione di questo testo tra le Regioni e Province a Statuto speciale è un primo, importantissimo risultato", ha detto il presidente Kompatscher, anche nella sua veste di coordinatore delle Autonomie speciali in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.





