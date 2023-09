L'Alpe Cermis ospita la Coppa del mondo di skiroll

L'Alpe Cermis ospiterà la finale della Coppa del mondo di skiroll, in programma il prossimo fine settimana in Val di Fiemme. Il dt azzurro Michel Rainer ha convocato 43 atleti (17 donne e 26 uomini), tra cui il piemontese Emanuele Becchis i trentini Tommaso Dellagiacoma e Michele Valerio, attualmente quarto nella generale e secondo nella sprint, e l'altoatesino Matteo Tanel, assieme alle fondiste trentine Nicole Monsorno, Maria Gismondi e Stefania Corradini.

Le nazioni iscritte alla competizione sono 16, tra cui la Norvegia, con Amund Korsaeth (vincitore della Coppa del mondo 2022), e la Svezia, con l'attuale leader femminile di classifica generale, Linn Soemskar.

Le gare cominceranno venerdì 8 alle ore 15, con la Mass Start di 10 e 15 chilometri, sabato la sprint in via Nazionale a Ziano, con le finali attese alle 17.15, mentre domenica alle 9.30 si terrà la Uphill Mass Start "Cermis Final Climb".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA