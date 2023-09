Elezioni Alto Adige, sorteggiato l'ordine per le schede

Il sorteggio dell'ordine dei simboli per le schede elettorali è stato effettuato oggi alle ore 12.00, a Palazzo Widmann a Bolzano dall'Ufficio elettorale centrale presieduto dalla giudice Maria Teresa Wiedenhofer e composto dai giudici Fabrizio Cavallar (vicepresidente) e Giulia Rossi.

Sono state ammesse tutte le 16 liste presentate e tutti i 488 candidati per le elezioni del 22 ottobre 2023. Prima del sorteggio, l'Ufficio elettorale centrale ha verificato, come prescritto, anche l'ammissibilità delle documentazioni presentate dai candidati delle diverse liste.

Questo l'ordine dei simboli sulla scheda elettorale: 1 TEAM K.

2 MOVIMENTO 5 STELLE.

3 ENZIAN SÜDTIROL.

4 STF SÜDTIROLER FREIHEIT.

5 PD PARTITO DEMOCRATICO - DEMOKRATISCHE PARTEI.

6 VERDI GRÜNE VÓRC.

7 FRATELLI D'ITALIA.

8 LA CIVICA.

9 JWA - WIRTH ANDERLAN.

10 DIE FREIHEITLICHEN.

11 FORZA ITALIA.

12 VITA.

13 CENTRO DESTRA.

14 SVP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI.

15 LEGA SALVINI ALTO ADIGE SÜDTIROL - UNITI PER L'ALTO ADIGE.

16 FÜR SÜDTIROL MIT WIDMANN.



