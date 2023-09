Chiusa la discarica di Imer, in corso la rinaturalizzazione

La certezza che la discarica di Imer è stata definitivamente chiusa con l'operazione di impermeabilizzazione, copertura e rinaturalizzazione.

Attualmente è in corso la semina del prato e la piantumazione di nuovi alberi, come previsto dal protocollo d'intesa siglato tra la Provincia di Trento e il Comune di Imer.

"Anche qui, come per Monclassico, abbiamo rispettato gli impegni presi come ci eravamo prefissati fin dall'inizio nell'accordo firmato con il Comune. La discarica di Imer, essendo posizionata all'entrata della valle di Primiero, è il biglietto da visita per questo territorio. Per questo era necessario garantire questa restituzione attraverso la bonifica e la sua chiusura definitiva. Ci tengo a sottolineare il fatto che i conferimenti sono stati inferiori rispetto a quelli programmati e come tutti gli aspetti, stabiliti dal protocollo, siano stati rispettati", ha detto il vicepresidente della Provincia e assessore all'ambiente, Mario Tonina.

Dopo la chiusura del sito, avvenuta il 30 giugno 2022, il Servizio gestione degli impianti di Adep ha effettuato la copertura della discarica nell'ottobre 2022, in seguito ad una breve fase di assestamento dei rifiuti. Nel corso del 2023 si è quindi proceduto al ricoprimento del telo con materiale terroso e al rinverdimento mediante semina di specie erbacee autoctone.

Complessivamente sulla discarica sono stati posati 23.000 metri quadrati di teli, 2.000 metri quadrati di geotessuti e 6.500 metri cubi di materiale terroso. Al fine di migliorare gli aspetti paesaggistici è in fase di completamento la posa di piante e cespugli forniti dai vivai della Provincia di Trento.

Ulteriori integrazioni della vegetazione esterna sono già programmati per la primavera 2024. Il totale complessivo dei lavori per il rinverdimento del sito ammonta a 245.149 euro.

La discarica era stata riaperta l'8 novembre 2021 ed è rimasta in funzione fino al 30 giugno 2022 per tre giorni a settimana (martedì, mercoledì e giovedì). In totale sono state conferite 7.203 tonnellate di rifiuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA