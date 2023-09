Squadra mobile sequestra a Bolzano 4,5 chili di cocaina

La squadra mobile di Bolzano, in occasione di un servizio di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Don Basco, ha sottoposto a perquisizione domiciliare e personale un cittadino italiano di 40 anni, con precedenti in materia di droga. La perquisizione dell'appartamento e della cantina nella disponibilità dell'uomo ha consentito di rinvenire e sequestrare a suo carico numerose confezioni di sostanza stupefacente per un totale di oltre 4 chilogrammi e mezzo di cocaina, oltre due chilogrammi di hashish e circa sei chili di marijuana. Si tratta di uno dei più ingenti sequestri di cocaina operati nella sola città di Bolzano negli ultimi anni. L'uomo è stato arrestato.



