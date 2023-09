Pallavolo: dopo l'Europeo le azzurre in ritiro a Cavalese

Concluso l'Europeo di pallavolo 2023, la nazionale italiana femminile si ritroverà il 9 settembre a Cavalese per preparare il torneo di qualificazione olimpica in programma a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre.

Per il collegiale in Val di Fiemme, Mazzanti ha convocato quindici atlete, da questo gruppo saranno scelte le quattordici che disputeranno il torneo preolimpico.

Risultano convocate Alessia Orro, Francesca Bosio, Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani, Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova, Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor, Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale. Non ci sarà, invece, Paola Egonu.



