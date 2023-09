La 'Giornata dell'Autonomia' parte sulla slackline

Sono stati molti gli eventi organizzati dal Consiglio provinciale nella Giornata dell'Autonomia 2023. Nasi all'insù per l'attraversamento di piazza Magnago su highline da parte di Mich Kemeter, grande attenzione alla presentazione di un video e una brochure in lingua facile elaborati dall'Osservatorio sui diritti delle persone con disabilità e People First per un accesso senza barriere alle prossime elezioni provinciali. Sono stati molto partecipati anche gli "speed datings" della politica con i consiglieri e le consigliere, fa sapere i Consiglio provinciale.

"Come i passi di uno slackliner sulla corda sono frutto di lunga preparazione ma soprattutto di bilanciamento di tutte le forze in gioco, così anche il lavoro di produzione delle leggi e degli atti consiliari è il risultato dell'equilibrio tra le varie voci presenti in aula in rappresentanza dei diversi interessi", ha detto oggi la presidente del Consiglio della provincia autonoma Rita Mattei presentando, in occasione della Giornata dell'Autonomia, la spettacolare traversata del basejumper e highliner della Stiria Mich Kemeter, 7 volte recordman mondiale, sospeso in piazza Magnago su una fettuccia tesa tra Palazzo Widmann e la sede consiliare.

L'autonomia anche a livello personale è stata invece il tema centrale della successiva conferenza stampa, nel corso della quale sono stati presentati un opuscolo e un video in lingua facile elaborati dall'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità e dal gruppo di autorappresentanza People First per garantire una partecipazione senza barriere alle prossime elezioni provinciali. Alla conferenza erano presenti anche alcuni consiglieri provinciali e la presidente del Landtag tirolese Sonja Ledl Rossmann.

Sottolineando il valore dell'iniziativa del Consiglio provinciale, il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha aggiunto che "l'Autonomia è per tutte le persone che abitano la provincia, e per offrire a tutti le migliori possibilità: soprattutto in tempi di grandi cambiamenti, non bisogna lasciare indietro nessuno".



