Incontri e mostre per la Giornata dell'autonomia in Trentino

Incontri, commemorazioni, mostre e visite guidate sono in programma oggi in occasione della Giornata dell'autonomia in Trentino, a 77 anni dalla firma dell'accordo fra Alcide De Gasperi e Karl Gruber. Le iniziative, introdotte in mattinata da un intervento del direttore generale Provincia autonoma di Trento, Paolo Nicoletti, e dal direttore Fondazione Museo storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi, si rivolgono a studenti e cittadini per promuovere la conoscenza della storia locale, delle istituzioni trentine e dei luoghi in cui è nata l'autonomia. La giornata è stata promossa dalla Provincia di Trento e dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino.

La cerimonia in ricordo dell'accordo De Gasperi Gruber si terrà alle 16.30 in Sala Depero (Palazzo della Provincia), alla presenza del governatore Maurizio Fugatti, del presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, e del presidente del Consiglio delle autonomie locali, Paride Gianmoena. Durante la cerimonia interverranno anche gli storici Ferrandi e Giorgio Mezzalira.

Sono previste visite guidate nell'arco di tutta la giornata a Palazzo Trentini, sede del Consiglio provinciale, e al Palazzo della Provincia di Trento, dove è stata allestita la mostra "La Provincia si racconta".



