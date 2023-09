In Alto Adige la prima campanella senza i voti sotto il 4

(di Stefan Wallisch) In Alto Adige, questa mattina, per poco meno di 100mila ragazzi è suonata la prima campanella.

L'anno scolastico inizia con una importante novità: con una legge provinciale sono stati infatti aboliti i voti sotto il 4.

In Provincia di Bolzano il 2 e 3 erano comunque già assai rari, perché una raccomandazione invitava i prof ad evitare queste valutazioni 'condanna', difficilmente da recuperare.

In Alto Adige l'estate per alunni e studenti dura meno che nel resto dell'Italia. Da una decina di anni le vacanze estive durano di meno a favore di un break di una settimana i primi di novembre. Regolarmente, così anche questa volta, si è riacceso il dibattito sull'utilità delle ferie autunnali. E' stata discussa ampiamente negli scorsi mesi anche la legge provinciale che abolisce i voti sotto il 4, che ora entra definitivamente in vigore. Per i sostenitori di tale provvedimento un 2 e un 3 sono un macigno, senza alcun effetto pedagogico. Il fronte del no, che rappresenta comunque solo una piccola minoranza nel dibattito, evidenzia invece che in questo modo vengono premiati i fannulloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA