Due escursionisti feriti recuperati sulle Pale di San Martino

Gli operatori del Soccorso alpino del Trentino sono intervenuti per soccorrere due escursionisti infortunatisi, in momenti diversi, sul gruppo delle Pale di San Martino di Castrozza.

Il primo intervento - si apprende - è avvenuto nella mattina, con un escursionista olandese del 1963 trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere caduto lungo il sentiero che da San Martino di Castrozza sale verso il rifugio Rosetta, a circa 2.200 metri. L'uomo ha sbattuto la testa a causa di una caduta, perdendo brevemente conoscenza e ferendosi a un ginocchio. L'uomo è stato recuperato a piedi dai soccorritori, mentre l'elicottero di soccorso è intervenuto grazie a uno spiraglio di bel tempo.

Intorno alle 13.30 la Stazione di San Martino di Castrozza del Soccorso alpino è stata allertata per un secondo intervento, con un escursionista del 1955 che si è infortunato sul sentiero del Cacciatore che da malga Pala scende verso San Martino di Castrozza, a una quota di circa 1.800 metri. L'uomo, che ha subito un infortunio lieve, è stato trasportarlo a spalla con la barella portantina fino alla strada, dove è stato affidato all'ambulanza.



