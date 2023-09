Bei den Landtagswahlen 16 Listen und 500 Kandidaten

Bei den Landtagswahlen am 22.

Oktober treten insgesamt 16 Listen mit fast 500 (489, um genau zu sein) Kandidatinnen und Kandidaten an. Vier Parteien präsentieren sich mit einer Spitzenkandidatin. Die höchste Frauenquote haben die Grünen mit 17 von 35 Kandidaten.

Neun Listen haben die Höchstzahl von 35 Kandidaten, während Für Südtirol mit Widmann 22, Forza Italia 20 und Vita 16 Kandidaten ins Rennen schicken. Die Vertreter der italienischen Sprachgruppe im Team K steigen von 5 im Jahr 2018 auf 9, so die Tageszeitung Dolomiten.



