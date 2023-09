Trauttmansdorff taglia il traguardo di 8 milioni di visitatori

Venerdì i Giardini di Castel Trauttmansdorff hanno dato il benvenuto agli 8 milionesimi ospiti: si tratta dei turisti olandesi Marcel Korevaar e Diane van Veeraus, che stanno trascorrendo una vacanza di tre settimane a Lagundo e avevano già visitato i Giardini 10 anni fa.

Dopo aver ricevuto dalle mani di Gabriele Pircher, direttrice dei Giardini, un mazzo di fiori e il libro di Trauttmansdorff "Piantaci!", la coppia visibilmente compiaciuta ha potuto godersi una visita privata del complesso. "Dopo un agosto straordinario che, dall'inaugurazione, ha contato il maggior numero di visitatori, siamo onorati di accogliere i nostri 8 milionesimi ospiti", ha dichiarato la direttrice.

Presente anche Arnold Schuler, l'assessore all'agricoltura e al turismo, responsabile dei Giardini, che si è congratulato con gli ospiti: "Otto milioni di visitatori sono un risultato straordinario. Colgo l'occasione per complimentarmi con tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono alla bellezza dei Giardini. Trauttmansdorff è una grande risorsa e un'attrazione molto apprezzata, sia dalla popolazione locale che dai turisti, come confermato dall'elevato numero di visite." Inaugurati nel 2001 dopo 7 anni di lavori, i Giardini di Castel Trauttmansdorff - insieme al Touriseum - sono diventati in breve tempo una meta molto apprezzata, che oggi accoglie circa 400.000 visitatori a stagione.



