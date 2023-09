Kit contro le infiltrazioni della criminalità in Trentino

Un progetto che punta a rafforzare gli strumenti di difesa "partecipata" del territorio contro i tentativi di radicamento delle organizzazioni mafiose.

L'iniziativa, promossa dalla Provincia di Trento in collaborazione con la Camera di commercio di Trento, è stata presentata a palazzo della Provincia. Il responsabile del progetto è l'attuale commissario del Comune di Lona-Lases Alberto Francini, il quale ha spiegato che l'iniziativa "mira meramente all'innalzamento della cultura dell'attenzione", fornendo agli attori coinvolti (amministratori comunali, associazioni di categoria, imprenditori, sindacati e società civile) degli strumenti di prevenzione.

Tre le azioni principali previste nel progetto. La prima è fornire agli imprenditori un "tool kit" di autodiagnosi del rischio di infiltrazione (un questionario da oltre cento domande). In secondo luogo, si prevede un'attività di formazione e informazione dei gruppi di vicinato, d'intesa con il Commissariato del governo, con la Questura, con i carabinieri e con le forze di polizia locali. In terza battuta è previsto il coinvolgimento degli amministratori locali in appositi incontri dedicati ad una corretta informazione sul tema. "Alcuni incontri, a cui hanno partecipato i sindaci, ci sono già stati nei mesi precedenti con tutte le Comunità di valle. Nelle prossime settimane incontrerò i rappresentanti sindacali", ha spiegato Francini, aggiungendo che "sono previsti anche incontri con i cittadini". Il tema del progetto, infatti, è quello della "sicurezza partecipata" e dei "gruppi di vicinato, che sono un contributo a un'osservazione puntuale del territorio". Due quelli già attivi da una decina di anni a Trento e a Rovereto, ha riportato Francini.

"Dobbiamo continuare a essere innovativi verso un rischio che c'è all'interno di una società economicamente sviluppata come quella trentina", ha commentato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. L'attenzione, ha aggiunto Francini, è particolarmente alta nel "settore turistico e alberghiero, ma anche in quello primario, che sono attenzionati dalle organizzazioni criminali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA