In Trentino primo giorno di scuola infanzia per 12.479 bambini

Primo giorno di scuola per 12.479 bambini della scuola dell'infanzia. L'anno scolastico 2023/2024 in Trentino è stato inaugurato nelle scuole dell'infanzia di San Martino, Sacro Cuore, San Donà e Cimone, in rappresentanza delle 262 scuole distribuite in provincia di Trento.

Rispetto all'anno scolastico 2022/2023, c'è una flessione delle iscrizioni pari all'1,79%, che si riflette sul numero delle sezioni attivate: 639, di cui 256 nelle scuole dell'infanzia provinciali e 383 nelle scuole equiparate. Il numero medio di bambini per sezione è di poco inferiore a 20.

La novità dell'anno scolastico alle porte è che il servizio di scuola dell'infanzia sarà erogato fin da subito per undici mesi.

Continua ad essere richiesto il servizio di prolungamento dell'orario: i richiedenti sono circa il 66% sul totale degli iscritti (8.243 sui complessivi 12.479 iscritti).

Sono 1.661 i bambini di altre culture che frequentano le scuole dell'infanzia (13,31% del totale degli iscritti, in flessione rispetto all'anno scolastico 2022/2023, quando c'erano 1.782 bambini di altre culture). Tra i Paesi di provenienza, spiccano quelli dell'Est Europa (815), in particolare Romania (355) e Albania (236).

Gli insegnanti sono 2.067, dei quali 1.213 assegnati alle scuole equiparate e 854 alle scuole provinciali. Di questi, 1.379 hanno un incarico a tempo pieno (25 ore a settimana) e 688 a orario ridotto.



