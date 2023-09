Fratelli d'Italia, 'minimo quattro candidati in Consiglio'

Fratelli d'Italia si pone l'obiettivo di "portare come minimo quattro candidati in Consiglio provinciale" e si propone come "forza di Governo, ma non ad ogni costo", così il deputato di Fratelli d'Italia Alessandro Urzì che ha presentato a Bolzano la lista per le provinciali del 22 ottobre. "In Provincia ci andiamo a rappresentare la società e rivendichiamo il ruolo che ci spetta, non andiamo ad elemosinare, semmai vogliamo essere determinanti in coalizione", così Urzì ha riassunto la posizione del suo partito.

Capolista sarà l'attuale consigliere provinciale Marco Galateo, seguito da Bruno Borin, assessore nel comune di Laives e Paola Zampieri consigliere comunale a Merano.

"La lista di 35 candidati è l'espressione della società altoatesina, dei diversi strati della società. Raggruppa anche diversi elementi provenienti dalle liste civiche. Rappresentiamo al meglio i 116 Comuni dell'Alto Adige, siamo presenti da Salorno al Brennero e da San Canidido a Silandro. Alcuni dei candidati non sono iscritti a Fratelli d'Italia, la loro è una adesione morale ad un progetto. Il nostro è il partito dell'Alto Adige, della gente", ha concluso Urzì.

"E' previsto l'arrivo in campagna elettorale della presidente Meloni che non ci farà mancare il suo appoggio. Compatibilmente con gli impegni nazionali e internazionali ci ha promesso che ci sarà", ha detto il capolista Galateo.



