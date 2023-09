Dinoi (Gdf), 'Alto Adige non immune a infiltrazioni criminose'

"L'Alto Adige ha un tessuto economico-sociale sano, ma certamente non è immune a infiltrazioni criminose". Lo ha detto il nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza, col. Giuseppe Dinoi, ai margini della cerimonia di avvicendamento a Bolzano.

Per questo motivo, ha proseguito, la Guardia di finanza prosegue il suo impegno nella lotta contro l'economia sommersa e le operazioni sospette. Gli altri campi di azione sono la vigilanza sulla spesa pubblica, come per esempio per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi Pnrr destinati all'Alto Adige, e la lotta contro il traffico di stupefacenti, che interessa fasce sempre più giovani.

Il comandante uscente, gen. Gabriele Procucci, che assume a Trento il ruolo di Capo di stato maggiore, ha tratto un bilancio positivo dei suoi sei anni a Bolzano, segnati da una metamorfosi nelle attività di polizia finanziaria, anche, ma non solo, a causa della pandemia.

Nel discorso di commiato, il generale Procucci ha ricordato l’importanza e l’intensità del lavoro svolto nei sei anni di durata del proprio mandato, sottolineando come i risultati conseguiti siano frutto dell’impegno e della dedizione di tanti Finanzieri (e dei rispettivi Comandanti) che hanno operato con competenza e professionalità e senza i quali nulla di quanto fatto sarebbe stato possibile. Il colonnello Dinoi, 44 anni, sposato, padre di due figli e originario della provincia di Taranto, dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza ed aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, ha maturato importanti esperienze professionali, passando dal comando della Tenenza di Adria (Rovigo), a quello dei Nuclei Operativi di Firenze e Taranto, per assumere, successivamente, gli incarichi di Comandante del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Lecce e Roma e quello di Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta. Da ultimo, dopo aver frequentato il Corso Superiore di Polizia Economico Finanziaria, cui accedono gli Ufficiali del Corpo destinati a ricoprire incarichi connotati da elevata complessità gestionale e organizzativa, nel 2022 è stato assegnato al comando del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bolzano.



