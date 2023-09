Due alpinisti morti e due feriti sull'Ortles

E' di due morti e due feriti il bilancio di un incidente di montagna avvenuto questa mattina sull'Ortles. La disgrazia si è verificata alle 6.20 sulla via normale, mentre la cordata era diretta verso la vetta. Secondo una prima ricostruzione un alpinista è scivolato e cadendo ha trascinato gli altri con sé. Le vittime sono un tedesco e un italiano. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino e gli elicotteri di soccorso di Elisondri, Pilikan 3 e Guardia di finanza.

L'incidente si è verificato in un tratto non particolarmente difficile della via normale. Per questo motivo gli alpinisti non erano legati e procedevano lungo la salita in fila indiana. Improvvisamente uno di loro ha perso l'appiglio e nella caduta ha trascinato con se gli altri alpinisti. Il tedesco e l'italiano non hanno potuto frenare la caduta e sono precipitati lungo il pendio morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti con tre elicotteri gli uomini del soccorso alpino di Solda, coordinati da Olaf Reinstadler. Hanno prima recuperato i due feriti e poi le due salme che sono state trasportate a valle.

