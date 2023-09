Vettori, 'pronti a portare le istanze liberali in maggioranza'

Forza Italia si presenta con una lista di venti candidati alle elezioni provinciali del 22 ottobre in Alto Adige "Dieci uomini e dieci donne che in egual peso di rappresentanza dei generi, abbracciano tutti gli ambiti della società civile", comunica il partito. Capolista è il consigliere uscente Carlo Vettori, seguito da Franco Murano, Daniele D'Amico e Maurizio D'Aurelio.

"Siamo pronti a portare le istanze liberali degli altoatesini in maggioranza, sotto il motto del Presidente Berlusconi: "Chi ci crede combatte. Chi ci crede supera tutti gli ostacoli. Chi ci crede vince", ribadisce Forza Italia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA